18 Ağu 2021 - 10:53- Belediyeler G: 18 Ağu 2021 - 10:54

Keçiören Ulaşım Ağıyla Örülüyor! Başkan Altınok: Havaalanı Gibi Yollar Yaptık

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçe genelinde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde denetleyerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Keçiören Ulaşım Ağıyla Örülüyor! Başkan Altınok: Havaalanı Gibi Yollar Yaptık mask
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Son iki buçuk yılda yapılan asfalt serim ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Keçiören’in daha modern bir görünüme kavuşturulduğunu aktaran Altınok,  “300 bin tondan fazla asfalt serimi, 52 bin metrekare tretuvar, 30 bin 627 metrekare kilit taşından yol, 76 kilometre yol bakım, 29 kilometre yeni yol yapım ve bin 730 metre merdiven inşa ederek ilçemizi ulaşım ağıyla ördük.” dedi.

HAVAALANI GİBİ YOLLAR YAPTIK”

“Sıcak asfalt serim çalışmalarıyla Keçiören’e hava alanı gibi yollar yapıyoruz” diyen Başkan Altınok, denetimleri sırasında vatandaşların da taleplerini dinleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. İki yıllık görev süremizde söz verdiğimiz gibi ilçemizde bozuk ve yıpranmış yol bırakmadık ve bu kapsamda 300 bin tonun üzerinde rekor düzeyde asfalt serim ve çevre düzenleme çalışması yaptık.” ​
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18 Ağu 2021 - 10:53 - Belediyeler

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