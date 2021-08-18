18 Ağu 2021 - 11:16- Belediyeler G: 18 Ağu 2021 - 11:17

Başkan Oğuz Sorun ve İstekleri Dinliyor, Çözüm İçin Çalışıyor

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeye başvuranların hizmete en kısa yoldan ulaşmalarını sağlayan Mavi Ay biriminde sık sık bir araya geldiği vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyerek, bunların çözümü için çalışıyor.
Başkan Oğuz Sorun ve İstekleri Dinliyor, Çözüm İçin Çalışıyor mask
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Kahramankazan Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan Mavi Ay hizmet birimi, ilçe halkının ve belediyeye başvuran vatandaşların hizmete en kısa yoldan ulaşmaları için yoğun çaba harcıyor. Bu yoğun çabalar, Mavi Ay hizmet biriminde görev yapan personelin ilçe halkı tarafından “Kanatsız Melekler” olarak anılmasını sağlıyor. 7/24 esasına göre faaliyet gösteren, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay’da ayrıca, herhangi bir işlem için belediyeye başvuran vatandaşlar anında ilgili birimlere yönlendirilerek, zaman kaybının önüne geçiliyor.

Vatandaşımızın emrindeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da sık sık Mavi Ay’da vatandaşlarla bir araya geliyor. Oğuz burada ikramlarda bulunduğu vatandaşların, sorun, istek ve önerilerini dinleyerek, bunların çözümü için çalışıyor. Oğuz, tüm belediye personelinin ilçe halkı için seferber olduğunu ve onlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Oğuz, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

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18 Ağu 2021 - 11:16 - Belediyeler

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