Ankara Çankaya'da 7 Yılda 78 Yeni Park

İlçedeki uygun alanları park yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi park sayısını her geçen gün artırıyor.

Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, yeni yapılan park ve yeşil alanlarla birlikte yeşiline yeşil katmaya devam ediyor. Doğaya ve ağaca büyük önem verilerek geliştirilen projeler kapsamında ilçedeki uygun tüm alanlar halkın kullanımı için park alanına dönüştürülüyor.

2014 yılında göreve gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde yapılan yeni parklar ile ilçedeki park sayısı 500’ü geçti. Son dönemde hayata geçirilen projelerle Türkiye’nin en çok yeşil alan kazandıran Belediyesi konumuna da gelen Çankaya’da park yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

YEŞİL ALAN ZENGİNİ ÇANKAYA

Zafer Park, İsmet İnönü Parkı, Lozan Park, Uğur Mumcu Parkı ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı gibi dev ölçekte ki parklar Ankaralıların adeta ikinci adresi olurken, mahallelerde yapılan daha küçük ölçekteki parklar ise tüm mahalle halkının yaşam alanı oluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 7 yıl gibi kısa bir dönemde 78 yeni park kazandırdığı Çankaya’da, “Bademlidere Şehir Parkı” ile “Alacaatlı Kent Tarım Merkezi” ise yeni ve dev iki proje olarak dikkatleri çekiyor. Pandemi sürecinde de devam edan projelere 2021 yılında 9 yeni parkın eklenmesi hedefleniyor.

BÜYÜK PARKLARA BÜYÜK İSİMLER

Çankaya, sanattan bilime, spordan edebiyata, siyasetten demokrasi şehitlerine kadar birçok alanda topluma yön vermiş büyük değerlerinin isimlerini de yeni parklarında yaşatıyor. Başta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı olmak üzere İsmet İnönü, Aziz Sancar, Can Yücel, Destina Peri Parlak, Hayrettin Karaca, Bülent Ecevit, Orhan Veli Kanık, Şenol Güneş, Tarık Akan, Tayfun Talipoğlu gibi birçok toplumsal değerin isimleri Çankaya parklarında yaşatılıyor.

ANKARA GRİSİYLE DEĞİL YEŞİLİYLE ANILACAK

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'nın grisiyle değil, yeşiliyle anılacağını söyledi. Taşdelen, "Atatürk'ten aldığımız ilhamla Atatürk Orman Çiftliği'nin bir benzerini Bademlidere'de kuruyoruz. Bademlidere Projesi ile Çankaya'mıza 500 bin metrekare ağaçlandırma, 250 bin metrekare park alanı kazandıracağız" dedi. Taşdelen, 7 yılda Çankaya'ya 78 park ile yaklaşık 700 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını hatırlattı. Çankaya'da 13 yeni parkın çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydeden Taşdelen, Çankaya Belediyesinin parklarının kent merkezine kazandırdığı yeşil alan ile Plant Ödülü aldığını da anımsattı.