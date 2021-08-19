19 Ağu 2021 - 16:06- Belediyeler G: 19 Ağu 2021 - 16:07

Başkan Ramazan Şimşek Halk Günü Buluşmalarına Başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek salgın sebebiyle ara verilen ‘Halk Günü Buluşmaları’ nın ilkini gerçekleştirdi.
Başkan Ramazan Şimşek Halk Günü Buluşmalarına Başladı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'ortak akıl' anlayışıyla Gölbaşılı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Salgın sebebiyle bir süredir yapılamayan toplantıların ilki bugün Gölbaşı Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Şimşek, toplantıya katılan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Şimşek, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşları taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili birimlere yönlendirdi. 

Haftada bir gün gerçekleşecek olan toplantılar hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek " Fikirleriniz, talepleriniz bizler için çok önemli! Gölbaşımız için ortak akılla hareket edelim; dertleri, sıkıntıları birlikte çözelim. Sizleri her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimiz halk günlerine bekliyorum" dedi.
# Başkan ramazan şimşek halk günü buluşması, Başkan Ramazan Şimşek, Başkan ramazan şimşek halk günü, Halk Günü, halk günü buluşması, Halk Günü Buluşmaları, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek

19 Ağu 2021 - 16:06 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Ramazan Şimşek Halk Günü Buluşmalarına Başladı mask
Başkan Ramazan Şimşek Halk Günü Buluşmalarına Başladı
Ankara Çankaya'da 7 Yılda 78 Yeni Park mask
Ankara Çankaya'da 7 Yılda 78 Yeni Park
Başkan Yavaş Tokyo Olimpiyatlarına Katılan ASKİ ve EGO Spor Kulübü Sporcularıyla Bir Araya Geldi mask
Başkan Yavaş Tokyo Olimpiyatlarına Katılan ASKİ ve EGO Spor Kulübü Sporcularıyla Bir Araya Geldi
Başkan Yavaş'tan Aşı Çağrısı: “Aşı Olmayı İhmal Etmeyelim” mask
Başkan Yavaş'tan Aşı Çağrısı: “Aşı Olmayı İhmal Etmeyelim”
Pursaklar Belediye Personeline Afet Farkındalık Eğitimi mask
Pursaklar Belediye Personeline Afet Farkındalık Eğitimi
Pursaklar’da Camiler Daha Sağlıklı mask
Pursaklar’da Camiler Daha Sağlıklı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status