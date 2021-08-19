Başkan Ramazan Şimşek Halk Günü Buluşmalarına Başladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 'ortak akıl' anlayışıyla Gölbaşılı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Salgın sebebiyle bir süredir yapılamayan toplantıların ilki bugün Gölbaşı Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Şimşek, toplantıya katılan vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Şimşek, yaptığı görüşmeler sonrası vatandaşları taleplerine göre çözüm üretecek olan ilgili birimlere yönlendirdi.
Haftada bir gün gerçekleşecek olan toplantılar hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek " Fikirleriniz, talepleriniz bizler için çok önemli! Gölbaşımız için ortak akılla hareket edelim; dertleri, sıkıntıları birlikte çözelim. Sizleri her hafta düzenli olarak gerçekleştireceğimiz halk günlerine bekliyorum" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.