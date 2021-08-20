20 Ağu 2021 - 11:53- Gündem G: 20 Ağu 2021 - 11:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le Göçmen Meselesini Görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu görüşecek

20 Ağu 2021 - 11:53 - Gündem

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