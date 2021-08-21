21 Ağu 2021 - 14:50- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 14:58

Bakan Yanık: Sel Bölgesine Ayni Bağış Depoların'da 1 Milyon Ürün Bağışı Yapıldı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan Ayni Bağış Depolarımıza şu ana kadar 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı.” dedi.
Bakan Yanık: Sel Bölgesine Ayni Bağış Depoların'da 1 Milyon Ürün Bağışı Yapıldı! mask
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Yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Bakan Derya Yanık, AFAD ile koordineli olarak bu yardımların vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Ayni Bağış Yönetiminde, yardımların dağıtma görevinin Bakanlığın sorumluluk alanında olduğunu belirten Bakan Yanık, yardımların hızlı ve etkin bir şekilde doğru kişilere ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.  Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele vererek yaraların sarıldığını ifade eden Bakan Yanık, yapılan ayni yardım bağışlarının detaylarını da paylaştı.

“Ayni Bağış Yönetimi kapsamında kurduğumuz depolarımıza şimdiye kadar yapılan ayni bağışların yüzde 46’sı kamu kurumlarından, yüzde 21’i özel kurumlardan, yüzde 23’ü STK’larımızdan ve yüzde 10’u da bireysel bağışçılardan geldi” diyen Bakan Yanık, ayrıca ayni bağış yapmak isteyen vatandaşların, yaşanan sel felaketi sonrasında 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’nı arayabileceklerini bildirdi.

Afet sonrasında yaraların sarılmasına katkıda bulunan tüm vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Bakan Yanık, “Bu süreçte kamu kurumlarımız, STK’larımız, vatandaşlarımız çok yoğun gayret sarf etti. Tüm emeklerine minnettarız. Biz de Bakanlık olarak aldığımız bu güçle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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21 Ağu 2021 - 14:50 - Gündem

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