21 Ağu 2021 - 15:28- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 15:34

Heybeliada'da Orman Yangını Büyüyor! Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın büyüyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Heybeliada'da Orman Yangını Büyüyor! Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor mask
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezleri saat 13.15’te Adalar'da Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın alarmıyla harekete geçti.

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili söz konusu bölgeye ekipler sevk edildi. Valilik; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmaların sürdüğünü kaydederken, Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halinde olduğunu bildirdi.

Yangın söndürme ekiplerini Heybeliada'dan koordine eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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21 Ağu 2021 - 15:28 - Gündem

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