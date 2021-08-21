Heybeliada'da Orman Yangını Büyüyor! Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezleri saat 13.15’te Adalar'da Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın alarmıyla harekete geçti.
Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınla ilgili söz konusu bölgeye ekipler sevk edildi. Valilik; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmaların sürdüğünü kaydederken, Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halinde olduğunu bildirdi.
Yangın söndürme ekiplerini Heybeliada'dan koordine eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.