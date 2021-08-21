21 Ağu 2021 - 16:17- Gündem G: 21 Ağu 2021 - 16:22

Milli Eğitim Bakanı Özer: Afet Bölgelerindeki Öğrencilere Yeni Sınav Hakkı!

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Açık Öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Afet Bölgelerindeki Öğrencilere Yeni Sınav Hakkı! mask
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını ve öğrencilerin 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını hatırlattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini anlatan Bakan Özer, şu bilgileri verdi:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."
# Milli Eğitim Bakanı Özer, Açık Öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları, Açık Öğretim ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, açık öğretim, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

21 Ağu 2021 - 16:17 - Gündem

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