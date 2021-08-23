23 Ağu 2021 - 09:17- Belediyeler G: 23 Ağu 2021 - 09:18

Mamak Belediyesi’nde Toplu Sünnet Şöleni, 800 Çocuk Erkekliğe Adım Attı!

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Mamaklı çocuklar, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen şölen ile toplu sünnet edildi. Özel bir hastanede düzenlenen etkinlikte, 800 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Mamak Belediyesi’nde Toplu Sünnet Şöleni, 800 Çocuk Erkekliğe Adım Attı! mask
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Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen şölene Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve aileler katıldı.

Çocuklarımızın yanındayız

Çocukların bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluğu duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet düğmeci, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğumuz birçok etkinliğe, bir yenisini daha ekledik. Özellikle ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu şölende, sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olacak şekilde, uzman hekimler tarafından yapıldı. Rabbim ailelerimize çocuklarının mürvetlerini de göstermelerini diliyorum” dedi.
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23 Ağu 2021 - 09:17 - Belediyeler

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