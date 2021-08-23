Mamak Belediyesi’nde Toplu Sünnet Şöleni, 800 Çocuk Erkekliğe Adım Attı!

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen şölene Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve aileler katıldı.
Çocuklarımızın yanındayız
Çocukların bu önemli gününde onlarla birlikte olmaktan mutluluğu duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet düğmeci, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmiş olduğumuz birçok etkinliğe, bir yenisini daha ekledik. Özellikle ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu şölende, sünnet işlemleri pandemi tedbirlerine uygun olacak şekilde, uzman hekimler tarafından yapıldı. Rabbim ailelerimize çocuklarının mürvetlerini de göstermelerini diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.