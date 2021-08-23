23 Ağu 2021 - 09:48- Gündem G: 23 Ağu 2021 - 09:52

Dışişleri Bakanlığı: İngiltere Basını Gerçeği Yansıtmıyor!

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı: İngiltere Basını Gerçeği Yansıtmıyor! mask
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
# Afgan sığınmacılar, afgan mülteciler, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Basını

23 Ağu 2021 - 09:48 - Gündem

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