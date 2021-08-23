Dışişleri Bakanlığı: İngiltere Basını Gerçeği Yansıtmıyor!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.