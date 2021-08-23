Keçiören'de Hafta Sonunun Vazgeçilmezi Deniz Dünyası

Deniz ve okyanus canlılarını görmek isteyen sualtı meraklılarının vazgeçilmez adresi olan tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleme imkânı da buluyor.
Keçiören Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen ve yeni yüzüyle hizmet vermeye devam eden Deniz Dünyası çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet veriyor. Haftanın 7 günü açık olan devasa akvaryumda bulunan seminer salonu ile minik öğrencilere deniz canlıları ve okyanustaki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller de gösteriliyor. Deniz Dünyası bu özelliğiyle Türkiye’de eğitim veren ilk ve tek akvaryum olarak biliniyor.
“ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÜCRETSİZ”
Deniz Dünyası’nı yenileme çalışmaları ile burada bulunan canlılarının doğal yaşam alanlarını genişlettikleri ve tesise çeşitli türde yeni canlılar getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘’Su ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimiz koi balıklarını elleriyle besleyebilsin diye bir de dokunma havuzu yaptık. Deniz Dünyası yeni canlılarımızla ve yeni dekoruyla çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.