Türkiye'de bir ilk.. 5G'li çevrim içi ameliyat

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç ve ekibi tarafından 5G bağlantılı akıllı gözlük kullanılarak Ankara Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen çevrim içi ameliyat ile Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

Türk Telekom, 5G altyapısına entegre ettiği yeni nesil yerli ve milli interaktif platformu sayesinde, farklı illerde bulunan Türk cerrahlarını gerçek bir ameliyat ortamında buluşturdu. Ürololoji

uzmanı Prof. Dr. Lütfi Tunç, düşük komplikasyon oranı sağlamak ve ameliyattan daha iyi sonuç almak için kendilerinin geliştirdiği özel cerrahi bir teknik olan "Thuflep Omega" adı verilen bir prostat ameliyatını, 5G bağlantılı akıllı gözlükler kullanılarak farklı şehirlerde bulunan doktorların da anlık takibi ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Laparoskopik - robotik cerrahi ve lazerle iyi huylu prostat ameliyatları konularında deneyimli ve bu cerrahi yöntemlerde uluslararası sağlık literatürüne geçmiş teknikleri olan

Prof. Dr. Lütfi Tunç,

cerrahların eğitimi için yeni nesil teknolojilerin kullanılabilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. "Türk Telekom'un sağladığı yeni nesil 5G ileri teknoloji altyapısı sayesinde, gecikmesiz görüntü aktarımı ile mesafeleri aradan kaldırdık ve sağlık alanında çok önemli bir çalışmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi. Bu teknolojiyi kullanmanın cerrahi eğitime çok büyük katkısı olacağını ifade eden Tunç, gecikmesiz görüntü ve ses aktarımı sayesinde de cerrahların operasyonları daha iyi takip edebileceklerini ve interaktif bilgi paylaşımı yapabileceklerini söyledi.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 5G iletişim teknolojileri sayesinde, sağlık çözümlerinin farklı bir noktaya ulaştığını belirtti. Kıraç, "Gerçekleşen çevrim içi uzaktan ameliyatta, işlemi gerçekleştiren cerrahın kullandığı 5G bağlantılı akıllı gözlük sayesinde çok düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli görüntü aktarımı sağlanarak, farklı şehirlerdeki doktorların operasyonu anlık olarak takip ettikleri ve görüşlerini belirttikleri bir ameliyat gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatta, yeni nesil yayıncılık çözümleri sunan yerli firma Mediatriple'ın, yerli ve milli olarak geliştirdiği interaktif platformu Türk Telekom'un 5G altyapısına entegre edilerek kullanıldı" dedi.