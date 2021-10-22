Fahrettin Koca'dan YENİ aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz aşılarını olmayanlara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından aşı çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "
Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz aşılarını olmayanlara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından aşı çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.