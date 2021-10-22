22 Eki 2021 - 13:27- Gündem G: 22 Eki 2021 - 13:28

Fahrettin Koca'dan YENİ aşı açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz aşılarını olmayanlara çağrıda bulundu.

Fahrettin Koca'dan YENİ aşı açıklaması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz aşılarını olmayanlara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından aşı çağrısını yineleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "
Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" dedi.

22 Eki 2021 - 13:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'de bir ilk.. 5G'li çevrim içi ameliyat mask
Türkiye'de bir ilk.. 5G'li çevrim içi ameliyat
Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak mask
Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak
Kooperatiflerle ilgili değişiklik teklifi yasalaştı mask
Kooperatiflerle ilgili değişiklik teklifi yasalaştı
Trump sosyalleşmeden 'hack'lendi! mask
Trump sosyalleşmeden 'hack'lendi!
Dünya düzeni dijitalleşmeye alıştı mask
Dünya düzeni dijitalleşmeye alıştı
KKTC’de ilk kez SMA taşıyıcılık testi yapılmaya başlandı mask
KKTC’de ilk kez SMA taşıyıcılık testi yapılmaya başlandı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status