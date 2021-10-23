23 Eki 2021 - 11:07- Gündem G: 23 Eki 2021 - 11:08

Ünlülerden Cumhuriyet coşkusu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında birçok ünlü sanatçı da Türkiye'nin dört bir yanında konser verecek!
Ünlülerden Cumhuriyet coşkusu mask
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserlerle coşkuyla kutlanacak. Konserlerin kraliçesi Demet Akalın, Alanya Meydanında şarkılarıyla eğlendirecek. Pop müziğin son dönem yıldızlarından Hande Ünsal, Merzifon Meydanında sevenleriyle bir araya gelecek.

İrem Derici, Burdur'da Cumhuriyet coşkusunu şarkılarıyla yaşatacak. Oğuzhan Koç, İstanbul Zeytinburnu'nda, Simge ise Tekirdağ Süleymanpaşa Meydanında şarkılarını seslendirecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sevenleriyle beraber halk konserinde kutlayacak olan sanatçılar, tüm sevenlerini konserlere davet ederek, sürprizleri, repertuarları ile sevenlerine unutulmaz eğlenceli saatler yaşatacak.

23 Eki 2021 - 11:07 - Gündem

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