23 Eki 2021 - 11:07- Gündem

Ünlülerden Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında birçok ünlü sanatçı da Türkiye'nin dört bir yanında konser verecek!