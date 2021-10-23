Ünlülerden Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserlerle coşkuyla kutlanacak. Konserlerin kraliçesi Demet Akalın, Alanya Meydanında şarkılarıyla eğlendirecek. Pop müziğin son dönem yıldızlarından Hande Ünsal, Merzifon Meydanında sevenleriyle bir araya gelecek.
İrem Derici, Burdur'da Cumhuriyet coşkusunu şarkılarıyla yaşatacak. Oğuzhan Koç, İstanbul Zeytinburnu'nda, Simge ise Tekirdağ Süleymanpaşa Meydanında şarkılarını seslendirecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sevenleriyle beraber halk konserinde kutlayacak olan sanatçılar, tüm sevenlerini konserlere davet ederek, sürprizleri, repertuarları ile sevenlerine unutulmaz eğlenceli saatler yaşatacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.