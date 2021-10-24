Vakalar düşse de risklere dikkat!

Son 24 saatte 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi, 195 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 403 kişi sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden yayımladığı verilere göre, 195 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayımlanan tablo sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" ifadelerini kullandı.