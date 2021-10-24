Picasso'nun eserlerine 110 milyon dolar!

Pablo Picasso imzalı 11 eser, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen açık artırmada 110 milyon dolara satıldı. Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun Las Vegas'ta bir otelde sergilenen eserleri, açık artırmada 110 milyon dolara (1 milyar 100 milyon TL) satıldı.

MGM Resorts'un sahibi olduğu eserler 20 yıldan uzun süredir Bellagio Hotel'de sergileniyordu. Eserler arasında dokuz resim ve iki seramik bulunurken, açık artırmada en yüksek meblağ, Kırmızı-Turuncu Bereli Kadın adlı resime ödendi.

Açık artırmada Picasso'nun ilham perisi olarak nitelediği sevgilisi Marie-Therese Walter'ı çizdiği 1938 tarihli resim 40,5 milyon dolara alıcı bulurken, Adam ve Çocuk 24,4 milyon dolara, Meyve Sepeti ve Çiçeklerle Natürmort adlı eser ise 16,6 milyon dolara satıldı.

Satıştan gelecek gelirin bir kısmının, otelin sanat koleksiyonuna daha fazla kadın, azınlık ve gelişmekte olan ülkelerden sanatçının eklenmesi için kullanılacağı açıklandı. Eserleri alan kişilerin isimleri açıklanmadı.