26 Eki 2021 - 14:43- Gündem G: 26 Eki 2021 - 14:44

Bulgaristan'da Türk Cumhurbaşkanı adayı! Mustafa Karadayı Kimdir?

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Seçim kampanyası 15 Ekim'de başlayan 14 Kasım'da yapılacak olan Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'da aday oldu.
Bulgaristan'da Türk Cumhurbaşkanı adayı! Mustafa Karadayı Kimdir? mask
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Seçim kampanyası 15 Ekim'de başlayan 14 Kasım'da yapılacak olan Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'da aday oldu.

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı için 14 Kasım'da, toplam 24 ikilinin yarışacağı seçim için Türklerden oluşan Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) Başkanı Karadayı, Cumhurbaşkanı adaylığı için yola çıktı.14 Kasım'da sonuç çıkmazsa 21 Kasım'da ikinci tur yapılacak. Yurtdışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları da seçimde oy kullanabilecek.

Daha önce yapılan iki seçimde hükümetin kurulamaması nedeniyle genel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı anda yapılacak. Yaklaşık 7 milyon seçmen 14 Kasım'daki seçimde oy kullanacak.
# Mustafa Karadayı Kimdir, Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimleri

26 Eki 2021 - 14:43 - Gündem

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