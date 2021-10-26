Türkiye bal tüketiminde Avrupa'yı geçti

Araştırma kuruluşu World Atlas açıkladığı verilere göre, Türkiye’de bal tüketimi son 10 yıldır artarak devam ediyor. Türkiye kişi başı 5 ila 7 kilogram bal tüketimi ile Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından daha fazla bal tüketiliyor.

Türkiye'de bal tüketimi ile ilgili konuşan

al uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, "Dünya ortalamalarını yayınlayan araştırma kuruluşu World Atlas verilerine göre Türkiye en çok bal tüketen ülkeler listesinde yedinci sırada bulunuyor. Türkiye bal üretimi konusunda da eşsiz bir ülke. Dört mevsimi yaşıyor olmamız, platolarımızın, ovalarımızın bitki çeşitliliği bakımından çok verimli olması ülkemizden çok kaliteli bal alınmasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi süresince tüm dünyada bağışıklık sistemini güçlendirici gıda takviyelerine olan talebin arttığını söyleyen Aksoy, “ Bu talep bal satışlarını da olumlu etkiledi. Sorun sanılanın aksine tüketimde değil, bal arzından kaynaklanıyor.

Türkiye Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi konumunda, bal üreticileri bilinçlendirilmeli ve bal üretimine devlet desteği verilmeli" dedi.