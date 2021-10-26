Ankara Büyükşehir Belediyesi 301 Otobüs için 57 milyon Avro Kredi Kullandı!

Başkent’te en son otobüs alımının 2013 yılında gerçekleştiğini ve hizmet veren mevcut otobüslerin dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlı olduğunu vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmesinden 2,5 yıl sonra ilk kredi kullanımını otobüs alımında yaptı. 57 milyon avroluk dış finansman için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) temin edilen kredi, piyasa koşullarında faiz oranı itibarıyla en uygun vadeye sahip. 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli olan kredinin ilk etapta yüzde 10’luk kısmı kullanılacak.

Göreve geldiği günden itibaren 1 kuruş kredi kullanmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, en son 2013 yılında alımın yapıldığı Ankara’da artan nüfus ve eskiyen otobüsler nedeniyle harekete geçti.

“Belediyenin en önemli işlerinden biri ulaşım. Bunlar yıllar önce yapılması gereken şeylerdi, yapılmamış” diyen Yavaş’ın, Büyükşehir Belediye Meclisinde verdiği ısrarlı mücadele sonuç verdi ve Başkent’e yeni otobüs alımına yönelik kredi onaylandı. EGO Genel Müdürlüğü, piyasa koşullarında en uygun faiz ve vade oranına sahip kredinin ilk bölümünü kullandı.

Başkent’in ihtiyacı olan otobüs alımı için ilk kredi kullanımının yapıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Yavaş, “2,5 yıllık görev süremizde kullandığımız ilk kredi ile 301 yeni otobüsümüzü filomuza dahil ediyoruz. Şeffaflık ilkemiz gereği, kredibilitesi en yüksek belediye olarak ilk etapta yüzde 10’luk kısmını kullanacağımız en uygun krediyi aldığımızı da bilmenizi isteriz” dedi.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 10 YIL VADELİ KREDİ

Büyükşehir Belediyesi, 57 milyon avroluk dış finansman ihtiyacı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağlanan ucuz dış krediyi 2 yılı geri ödemesiz, 10 yıl vadeli olarak kullanacak.

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre; Ankara’da toplu taşıma amaçlı son otobüs alımının yapıldığı 2013 yılında Ankara nüfusu 5 milyon 45 bin 83 iken, otobüs sayısının 1941 olduğu belirlendi. Ankara nüfusunun 5 milyon 639 bin 76 kişiye ulaşmasıyla birlikte filodaki otobüs sayısının da 1547’ye gerilediği tespitine yer verildi. İstatistiki belgelerde ayrıca Başkent nüfusu yüzde 12 oranında artarken, mevcut otobüs sayısının yüzde 21 oranında azaldığına dikkat çekildi.

Otobüs filosunda bulunan 1999 model 95 adet otobüsün ekonomik ömrünü tamamlayarak yakın bir zamanda hurdaya ayrılacağı öngörülürken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan görüşmeler sonrasında kısa süre içinde %90’ı doğalgazlı (CNG) olmak üzere 282 adet otobüs alımı (254 CNG’li, 28 dizel) ve 2 adet Doğalgaz (CNG) Dolum İstasyonu’nun yapılması kararlaştırıldı.

REKABETÇİ ORTAM SAĞLANDI

EBRD’den otobüsle ilgili kullanılan 54,8 milyon avroluk kredinin ilk dilimi olan toplam kredinin % 10’luk kısmı EGO Genel Müdürlüğünün banka hesabına yatırıldı.İhaleyi kazanan Mercedes Benz Otomotive ilk ödemeyi yapan EGO Genel Müdürlüğü, belediye lehine rekabetçi fiyat zemininin oluşturulması sağlanarak alınacak 254 adet araç sayısına ilave olarak kredi bakiyesi kullanılmak suretiyle ekstra bir ödeme yapılmaksızın 14 adedi solo, 5 adedi körüklü tip olmak üzere 19 adet CNG’li aracın ilavesi ve öz kaynakla alınacak 28 adet otobüsle birlikte 301 adet araç filoya katacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlanan kredi ile %90’ı doğalgazlı (CNG) olmak üzere 301 adet aracın ilk partisinin teslimi kasım ayında, geri kalanı ise 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar teslim alınacak. Dar cadde ve sokaklarda manevra kabiliyeti yüksek ve ring hatlarında kullanılmak üzere 8.3 metrelik 51 adet aracın da otobüs filosuna katılmasıyla, 2022 yılında araç sayısı 1825 adete ulaşacak.

Başkentlilere daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamak için yeni otobüs alımlarını başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca BELKA A.Ş. tarafından üretilen yüzde 100 elektrikli otobüs dönüşüm çalışmalarını başlatarak 2022 yılı sonuna kadar 22 otobüsü elektrikli otobüse dönüştürecek.