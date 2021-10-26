Ankara'nın Okuyan Şehiri Pursaklar

Gençlerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından, yeni bir kampanya başlatıldı.Gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek için ilçeye birçok kütüphane kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitici ve öğretici projelere imza atmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile herhangi bir kitabı okuyup özetini getiren gençlere, bunun karşılığında yeni bir kitap hediye edilecek.
Gençlerin kitaplarla olan bağlarını daha çok kuvvetlendirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, çocukları teknolojik esaretten bir nebze olsun kurtarmak amacıyla böyle önemli bir kampanyayı başlattıklarını söyledi.
‘‘Sevgili Gençler, okuduğunuz herhangi bir kitabın bir sayfa özetini yazın getirin, yeni kitabınızı biz hediye edelim’’
Gençlere seslenen Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Okumak kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkıyoruz. Sevgili Gençler, okuduğunuz herhangi bir kitabın bir sayfa özetini yazın getirin, yeni kitabınızı biz hediye edelim’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.