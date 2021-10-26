26 Eki 2021 - 15:18- Gündem G: 26 Eki 2021 - 15:19

Ankara'nın Okuyan Şehiri Pursaklar

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Gençlerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından, yeni bir kampanya başlatıldı.Gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek için ilçeye birçok kütüphane kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitici ve öğretici projelere imza atmaya devam ediyor.
Ankara'nın Okuyan Şehiri Pursaklar mask
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Gençlerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından, yeni bir kampanya başlatıldı.Gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek için ilçeye birçok kütüphane kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitici ve öğretici projelere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Pursaklar Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile herhangi bir kitabı okuyup özetini getiren gençlere, bunun karşılığında yeni bir kitap hediye edilecek.

Gençlerin kitaplarla olan bağlarını daha çok kuvvetlendirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, çocukları teknolojik esaretten bir nebze olsun kurtarmak amacıyla böyle önemli bir kampanyayı başlattıklarını söyledi.

‘‘Sevgili Gençler, okuduğunuz herhangi bir kitabın bir sayfa özetini yazın getirin, yeni kitabınızı biz hediye edelim’’

Gençlere seslenen Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Okumak kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkıyoruz. Sevgili Gençler, okuduğunuz herhangi bir kitabın bir sayfa özetini yazın getirin, yeni kitabınızı biz hediye edelim’’ dedi.

26 Eki 2021 - 15:18 - Gündem

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