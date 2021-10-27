Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kabile devleti değil"

Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye' de ülkelerini temsilen görev yapan büyükelçilere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Türkiye kabile devleti değil, iç işlerimize kimse müdahale edemez" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile işgalden kurtalıan Füzüli ve Zenglan bölgelerini gezen Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazeteciler ile birlikte yaptığı değerlendirme toplantısında, Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte yaptığı projelerden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Trt Haberin aktardığı bilgilere göre Azerbaycan'da temeli atılan Akıllı Tarım Kampüsüyle ilgili konuşan Erdoğan, "İşgalden kurtarılan bölgelerde, tarım üretiminin modern ve sürdürülebilir yöntemlerle yeniden başlamasını ve yaraların sarılmasını çok istiyoruz" dedi.

Ulaşım ve altyapıyla ilgili konuşmasında Füzuli Havalimanı'nın yapımına değinen Erdoğan, 12 Türk firmasının Azerbaycan ile bu süreçte birlikte çalıştığını söyledi.

AMERİKA'DAN AÇIKLAMA GELİNCE 9 BÜYÜKELÇİ'DE GERİ ADIM ATTI



Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini benden daha iyi bilmeleri gerekir diyen Erdoğan," Büyükelçiler sözleşme maddelerini uygulamalı ve görev yaptıkları ülkelerin içişlerine karışmamalı. Biz

Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesini hatırlatmış olduk. Biden nezaketinde Amerika açıklama yapınca diğer büyükelçilerde geri adım attı, konu kapandı" dedi.

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ'NDEN BEKLENTİM YOK



Kasım ayının sonunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, sözleşmesini Türkiye'nin ihlal edip etmediği üzerine süreç başlatılabileceği üzerine konuşan Erdoğan, "Benim herhangi bir beklentim yok. Benim sadece tek beklentim var; biz bildiğimizi okuruz. Konsey bildiğini mi okur; okusun. Onlar ne okuyor; dinleriz, görürüz. AİHM’inkini de Konsey’inkini de dinleriz; dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak bu makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım" dedi.



F-35'e 1 MİLYAR 400 MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile F16 talebi ve G20 ve BM İklim Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin Roma'da değil Glasgow'da yapılacağını belirtti. F-35'e 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık diyen Erdoğan, " Bu ödemeyle ilgili olarak geri ödemenin nasıl olacağını Joe Biden ile görüşmemiz gerekecek. F-16 ile ilgili



Alt düzey aldığımız bazı bilgiler var. Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bunun doğruluğunu öğrenmek için Biden ile görüşeceğim" dedi.



