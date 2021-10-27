27 Eki 2021 - 14:10- Gündem G: 27 Eki 2021 - 14:11

Ankara Büyükşehir ve Brüksel arasında Dostluk Antlaşması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği'nde yer alan Belçika'nın başkenti Brüksel arasında "Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" yapıldı.
Ankara Büyükşehir ve Brüksel arasında Dostluk Antlaşması mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği'nde yer alan Belçika'nın başkenti Brüksel arasında "Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" yapıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın başkenti Brüksel ile yapacağı "Dostluk ve İş Birliği Antlaşması" kapsamında Brüksel'den gelen temsilcileri ağırladı.

Avrupa Birliği'nde yer alan Belçika'nın Brüksel şehriyle "Dostluk ve İş Birliği Antlaşması"na imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "
Avrupa Birliği’nin başkenti olarak kabul edilen Brüksel ile imzaladığımız Dostluk ve İş Birliği Antlaşması’yla şehirlerimizi birlikte daha da ileriye taşıyoruz.Ankara’mızı dünya başkentleri arasında hak ettiği konuma ulaştırmak için çalışıyoruz" açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

27 Eki 2021 - 14:10 - Gündem

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