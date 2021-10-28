Bakan Akar: "Terörist neredeyse hedefimiz orası!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz” dedi. Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü'nde konuşan terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK eşittir YPG" dedi.

"Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir" diyen Bakan Akar,

"Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki, terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler korkudan iki gece aynı yerde yatamıyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hâle getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu" diye konuştu.

MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması hayali yaşayanlar vardı. Bu terör koridoru, kurmaya çalışan teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Bunun için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz sınırlarımızın, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Sınırlarımızda, burnumuzun dibinde, herhangi bir oluşuma müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız bu, bunun dışında bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" dedi.

Diğer savunma ve güvenlik konularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Akar, savunma sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi.