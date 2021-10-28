Lise öğrencilerine en sorumluluk sınav hakkı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için Kasım'da ek sorumluluk sınav hakkı tanındı. Millî Eğitim Bakanlığı'nca illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarının COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.
Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.
Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.
Böylece ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere kasım ayında yapılması kararlaştırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.