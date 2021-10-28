Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil kalkınmanın Lokomotifi Ankara olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuracaklarını açıkladı. Millet Bahçesi ihalesine yıl sonuna kadar çıkılacak.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Son seçimlerde Türkiye'nin 81 iline 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma sözü verdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçesinin 111'ini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

"YEŞİL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ ANKARA OLACAK"

"Burası artık sadece bir Başkent değil aynı zamanda her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir" diyen Erdoğan, "2053 vizyonumuzun en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma hedefimizin lokomotifi de Ankara olacaktır" dedi. Özel günleri ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, "Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla çınlayan, Başkentimize gelen misafirlerimizi buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır. Millet Bahçemizin bakımına, temizliğine ve güvenliğine katkıda bulunan Altındağ Belediyemizi de özellikle kutluyorum, teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir" diye konuştu.