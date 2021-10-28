28 Eki 2021 - 22:12- Gündem G: 28 Eki 2021 - 22:13

Anaokullarında karantina 10 güne düştü

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Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü.
Anaokullarında karantina 10 güne düştü mask
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Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu. 

Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek." dedi.Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacağını belirten Bakan Özer, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını belirterek, yeni oluşturulacak kapasite ile bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında eğitim alan öğrenci sayısını 2.5 milyona çıkaracaklarını söyledi.

28 Eki 2021 - 22:12 - Gündem

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