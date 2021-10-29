Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 2023 vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda 2023 hedefleri vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı "Aziz Atatürk" hitabıyla mesajını okudu.

"Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Erdoğan, deftere, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu bir milletin mensubu olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun" mesajlarını verdi.