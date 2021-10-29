29 Eki 2021 - 14:23- Gündem G: 29 Eki 2021 - 14:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 2023 vurgusu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda 2023 hedefleri vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 2023 vurgusu mask
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda 2023 hedefleri vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı "Aziz Atatürk" hitabıyla mesajını okudu.

"Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Erdoğan, deftere, "Şanlı tarihi zaferlerle dolu bir milletin mensubu olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun" mesajlarını verdi.

29 Eki 2021 - 14:23 - Gündem

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