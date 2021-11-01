Yeni yılda gübre desteği yüzde 100 artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatlarının artışa geçtiğini belirterek "Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini yüzde 25 arttırarak ödeyeceğiz." açıklaması yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü'nde tarımsal desteklerle ilgili açıklamalar yapan Pakdemirli, sosyal medye hesabından da paylaşımlarda bulundu. "2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 arttırarak ödeyeceğiz" diyen Bakan Pakdemirli,

"Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.