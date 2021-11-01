Google'dan sahne emekçilerine 275 bin dolarlık hibe

“Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye’nin yanında olmak” olarak benimsediği görevi pek çok alana taşıyan Google, şimdi de kültür sanat ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir projeye imza atıyor. Pandemiyle birlikte zor günlerden geçen kültür ve sanat kurumları ve sahne emekçilerine dijital yetenekler kazandırarak onları desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, DasDas’ta gerçekleşen lansmanla tanıtıldı.

Google.org hibesi, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığıyla hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, sahne sanatlarında çalışan bireylerin dijital becerilerle donatılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte yüzde 60’ı kadın olmak üzere 8 binden fazla sahne emekçisine ulaşılacak.

Sahne emekçileri, proje kapsamında çevrimiçi ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkânlardan yararlanabilecek.

Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı’na paralel olarak kültür sanat ekosistemini güçlendirmek misyonu ile açılacak olan Sahne 2.0 Youtube kanalında da kültür ve sanat ile güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak ve Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar yayınlanacak.

Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren, Google olarak 15 yıldır “Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye’nin yanında olmak” hedefiyle ülkenin dijitalleşmesine ve bireylerin dijital yetenekler kazanmasına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle sahnelerin kapanmak durumunda kaldığı günlerde sanatını icra edemeyen pek çok sanatçı zor günler geçirdiğine dikkati çeken Süren, "Bu süreç kültür sanat ekosisteminin de dijital yetenekler kazanmasının önemini ortaya koydu. Bu gerçekten hareketle sahne sanatlarının dijital dünyaya adapte olabilmesine yardımcı olmak amacıyla İnogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığında hayata geçecek Sahne 2.0 Programı’na sağladığımız 275 bin dolarlık Google.org hibesi ile, yaratıcı endüstrilerde çalışan bireylerin dijital kapasitesinin artırılmasına ve dijital performanslarını geliştirmelerine destek olarak izleyicilerine alternatif mecralar kanalıyla da ulaşabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat ise, projenin temel olarak ulusal ve uluslararası alanda kültür-sanat ekosisteminin dijitalleşmesini hedeflediğini belirterek, sektördeki bireylerin çevrimiçi çalışabilmelerine yönelik dijital becerilerle donatmayı ve COVID-19 krizi boyunca işlerini ve gelir istikrarını sürdürmelerini artırmayı amaçlandığını kaydetti.