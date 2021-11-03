03 Kas 2021 - 20:34- Gündem G: 03 Kas 2021 - 20:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarının 19. yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, "Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti iktidarının 19. yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, "Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin 19'ncu yıl içerisinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz var. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. 26 havaalanı sayısını 56'ya çıkardık. 76 olan üniversite sayısını 207'ye çıkardık. Üniversite olmayan ilimiz yok" dedi.

MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerine ilişkin konuşan Erdoğan, "Karadeniz’de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğal gazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek" diye konuştu.

03 Kas 2021 - 20:34 - Gündem

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