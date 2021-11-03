03 Kas 2021 - 20:35- Gündem G: 03 Kas 2021 - 20:36

YouTuber'lar sordu, Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı

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Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu üyeleri YouTube içerik üreticileriyle bir araya geldi.
YouTuber'lar sordu, Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı mask
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Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu üyeleri YouTube içerik üreticileriyle bir araya geldi.Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirdi. Projede YouTube içerik üreticileriyle Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi.

COVID-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Proje ile gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle COVID-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google’da en çok aranan soruları sordu.

03 Kas 2021 - 20:35 - Gündem

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