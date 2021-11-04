3,5 milyon Rus'u ağırladık

Yılın ilk 9 ayında 3,5 milyon Rus turist Türkiye'den geçti. Ziyaretçi sayısının yıl sonunda 4,5 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye'ye yönelik Rus ziyaretçi sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ATOR’dan yapılan açıklamaya göre 2021’in ilk 9 ayında 3 milyon 456 bin 859 Rus turistin Türkiye sınırından geçtiğini belirtilerek 2021'de Türkiye'ye Rusya’dan gidenlerin sayısının 4.5 milyon olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.
ATOR verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı turistler arasında Rus vatandaşlarının toplam yabancı turist akışındaki payının yüzde 19,65 olarak gerçekleştiği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.