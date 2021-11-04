04 Kas 2021 - 19:36- Gündem G: 04 Kas 2021 - 19:37

3,5 milyon Rus'u ağırladık

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Yılın ilk 9 ayında 3,5 milyon Rus turist Türkiye'den geçti. Ziyaretçi sayısının yıl sonunda 4,5 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
3,5 milyon Rus'u ağırladık mask
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Yılın ilk 9 ayında 3,5 milyon Rus turist Türkiye'den geçti. Ziyaretçi sayısının yıl sonunda 4,5 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye'ye yönelik Rus ziyaretçi sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ATOR’dan yapılan açıklamaya göre 2021’in ilk 9 ayında 3 milyon 456 bin 859 Rus turistin Türkiye sınırından geçtiğini belirtilerek 2021'de Türkiye'ye Rusya’dan gidenlerin sayısının 4.5 milyon olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

ATOR verilerine göre Türkiye’ye gelen yabancı turistler arasında Rus vatandaşlarının toplam yabancı turist akışındaki payının yüzde 19,65 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

04 Kas 2021 - 19:36 - Gündem

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