Ankara Gölbaşı'nda TOKİ müjdesi

Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Kasım ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda dar gelirlileri ev sahibi yapacak olan TOKİ projesinin müjdesini verdi. Uzun zamandır Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nezdinde görüşmeler yürüten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten ilçede konut sahibi olmak için bekleyen binlerce dar gelirliye sosyal konut müjdesi geldi.

Belediye Meclis Toplantısı’nda ilçeye yapılması planlana sosyal konut projesi hakkında bilgi veren Başkan Şimşek, “TOKİ Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik ve TOKİ için ayırılan alanlarını gezdik. Proje alanıyla ilgili çalışmalar da tamamlandı ve yer tespiti yapıldı. İki veya üç hafta içerisinde yapım projesi ihaleye açılacak. Gölbaşımıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Şimşek, TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konutların Türkiye’ye örnek olacak bir proje olacağını da sözlerine ekledi.