KKTC'de koalisyon kabine onaylandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pazartesi günü hükümet kurma çalışmaları için görevlendirdiği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.

UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin ise 2 bakanlık aldığı kabinedeki bakanlar şöyle:

“Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman.”