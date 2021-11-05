La Palma'daki lav yağmuru turistik ziyarete dönüştü

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'da 19 Eylül'de patlayan Cumbre Vieja Yanardağı halen lav püskürtmeye devam ediyor. Bazı turistler adada patlamadan zarar görenlerde destek olmak için bazıları ise lav yağmurunu görebilmek için adaya akın etti.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'da Reuters'a konuşan turist Olga Reinoso, "Pasif bir şekilde buraya eşsiz olan volkanı ziyaret etmek için geldik ama aynı zamanda da otellerde, restoranlarda para harcayarak katkıda bulunuyoruz" dedi.

Bir aydan uzun süredir volkandan püsküren lavlarla mücadele eden bölgede yetkililer yanardağdan püskürerek denize ulaşan lavların La Palma adasını genişlettiğini belirtirken, Cumbre Vieja yakınlarındaki yollara erişim hafta sonu turist akınına karşı önlem olarak i kısıtlandı. Turistlerin volkana güvenli bir mesafeden ulaşabilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.