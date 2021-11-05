05 Kas 2021 - 20:14- Gündem G: 05 Kas 2021 - 20:15

Avustralya F-35 savaş uçağı aldı

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Defence Blog'un haberine göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını duyurdu.
Avustralya F-35 savaş uçağı aldı mask
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Defence Blog'un haberine göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını duyurdu. Avustralya, ABD'den 4 yeni F-35A hayalet savaş uçağı teslim aldı. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), Twitter hesabından "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." paylaşımını yaptı.

05 Kas 2021 - 20:14 - Gündem

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