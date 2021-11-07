Kışa rağmen Katar'da yaz sıcaklığı

Basra Körfezi'nin sıcak ve sakin sularıyla çevrili Katar, hiç bitmeyen güneşi ve kış mevsiminde ‘yaz tatili’ ile mükemmel olanaklar sunuyor. Katar, vizesiz seyahat edebilen ve dört mevsim güneş arayan Türk vatandaşlarını, kış güneşinin, maceranın ve kültürün tadını çıkarmak için bekliyor.

Türkiye'ye kış gelirken, Katar'da güneş yıl boyunca devam ediyor. Güneş, deniz ve kum cenneti Katar, bir dizi otel ve aktivite ile herkesin beğenisine göre imkanlar sunuyor.

Orta Doğu'daki en büyük tema parklarından biri olan Desert Falls Su ve Macera Parkı, 57.000 metrekarelik bir alanda, torrent nehirleri, kum tepelerinde sörf ve Whizzard mat yarışları dahil olmak üzere 28 kaydırak, go-karting ve lazer tag oyununa sahip.

Katara Plajı sahilinde İSE esrarengiz Katara Kültür Köyü yer alıyor. Hepsi arnavut kaldırımlı sokaklardan oluşan bir labirentte yer alan bir amfi tiyatro, sanat galerileri, atölyeler, performans mekanları ve olağanüstü restoranlardan oluşan ve her gün onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan bu geniş sanat mekanı Doha'nın en popüler yerlerinden biri.