Bakan Soylu mesajı verdi, kemeri taktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenli trafik" ile ilgili çektiği videoyu "Bi haretine bakar hayat" sloganıyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Bi hareketine bakar hayat" sloganlı farkındalığa video ile destek verdi. Aracında direksiyon başına geçen Bakan Soylu, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek emniyet kemerini takarak yola çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.