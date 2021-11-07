07 Kas 2021 - 17:04- Gündem G: 07 Kas 2021 - 17:05

Bakan Soylu mesajı verdi, kemeri taktı!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenli trafik" ile ilgili çektiği videoyu "Bi haretine bakar hayat" sloganıyla paylaştı.
Bakan Soylu mesajı verdi, kemeri taktı! mask
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenli trafik" ile ilgili çektiği videoyu "Bi haretine bakar hayat" sloganıyla paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Bi hareketine bakar hayat" sloganlı farkındalığa video ile destek verdi. Aracında direksiyon başına geçen Bakan Soylu, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek emniyet kemerini takarak yola çıktı.

07 Kas 2021 - 17:04 - Gündem

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