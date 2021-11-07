07 Kas 2021 - 17:05- Gündem G: 07 Kas 2021 - 17:06

İYİ Parti Türkkan'ın kararını yarın verecek

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İYİ Parti, bir şehit yakınına küfreden Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile ilgili kararını yarın verecek.
İYİ Parti Türkkan'ın kararını yarın verecek mask
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İYİ Parti, bir şehit yakınına küfreden Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile ilgili kararını yarın verecek. Şehit yakınına küfür ettiği için tepkilerin odağında olan Lütfü Türkkan ile ilgili İYİ Parti harekete geçti.

Meral Akşener genel başkanlığındaki İYİ Parti Meclis Grubu, Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın durumunu görüşmek üzere yarın toplanacak. Saat 14.00'te yapılacak toplantı sonrası alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, İYİ Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren'in "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar" sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermesi üzerine Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak küfür etmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Milletimize arzımdır" notuyla paylaştığı videolu açıklama ile ilgili yaşanan olaylardan ötürü özür dilemişti.

07 Kas 2021 - 17:05 - Gündem

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