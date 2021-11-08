08 Kas 2021 - 21:54- Gündem G: 08 Kas 2021 - 21:55

Milyarder Musk'a 'sat' dediler

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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından 62,5 milyon takipçisine yönelttiği Tesla hisselerinin yüzde 10'unun satıp satmaması gerektiğini sorduğu ankette takipçilerden yüzde 58'i hisselerin satılmasını istedi.
Milyarder Musk'a 'sat' dediler mask
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Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından 62,5 milyon takipçisine yönelttiği Tesla hisselerinin yüzde 10'unun satıp satmaması gerektiğini sorduğu ankette takipçilerden yüzde 58'i hisselerin satılmasını istedi.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından 62,6 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamasını sorduğu anket sonuçlandı. 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette kullanıcıların yaklaşık yüzde 58'i, Musk'ın Tesla hisselerini satması yönünde oy kullandı.

Pazar gecesi kapanan ankette, takipçiler "Evet" veya "Hayır" oyuna tıklayabiliyordu. Musk'ın hisseleri 21 milyar dolara tekabül ediyor.

08 Kas 2021 - 21:54 - Gündem

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