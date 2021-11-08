Milyarder Musk'a 'sat' dediler

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından 62,5 milyon takipçisine yönelttiği Tesla hisselerinin yüzde 10'unun satıp satmaması gerektiğini sorduğu ankette takipçilerden yüzde 58'i hisselerin satılmasını istedi.
Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından 62,6 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamasını sorduğu anket sonuçlandı. 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette kullanıcıların yaklaşık yüzde 58'i, Musk'ın Tesla hisselerini satması yönünde oy kullandı.
Pazar gecesi kapanan ankette, takipçiler "Evet" veya "Hayır" oyuna tıklayabiliyordu. Musk'ın hisseleri 21 milyar dolara tekabül ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.