08 Kas 2021 - 21:55- Gündem G: 08 Kas 2021 - 21:56

Türkiye'deki kadın girişimcilere 600 milyon Euro'luk fon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Türkiye'deki kadın girişimcilere 600 milyon Euro'luk fon mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabulünde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken Reuters, EBRD’nin Türkiye’deki kadın girişimciler için 693 milyon dolarlık (600 milyon Euro) bir finansman desteği sağlayacağını öne sürdü.

Hatırlanacağı gib EBRD, 38 ekonomi arasında en geniş portfolyoya sahip olan Türkiye’de 351 projeye toplam 14 milyar euroluk fon sağladı.

08 Kas 2021 - 21:55 - Gündem

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