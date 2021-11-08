Türkiye'deki kadın girişimcilere 600 milyon Euro'luk fon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabulünde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
Görüşme basına kapalı gerçekleşirken Reuters, EBRD’nin Türkiye’deki kadın girişimciler için 693 milyon dolarlık (600 milyon Euro) bir finansman desteği sağlayacağını öne sürdü.
Hatırlanacağı gib EBRD, 38 ekonomi arasında en geniş portfolyoya sahip olan Türkiye’de 351 projeye toplam 14 milyar euroluk fon sağladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.