Anıtkabir'de 10 Kasım'da tedbirli anma

Ankara Valiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ankara Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım'da düzenlecek anma törenlerine ilişkin bilgi paylaştı. Ankara'daki anma törenlerinin COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla yapılacağını duyurdu.
Başkentteki tören Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek.
Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.