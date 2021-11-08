08 Kas 2021 - 21:56- Gündem G: 08 Kas 2021 - 21:57

Anıtkabir'de 10 Kasım'da tedbirli anma

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Ankara Valiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini duyurdu.
Anıtkabir'de 10 Kasım'da tedbirli anma mask
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Ankara Valiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerinin Anıtkabir'de COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım'da düzenlecek anma törenlerine ilişkin bilgi paylaştı. Ankara'daki anma törenlerinin COVID-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla yapılacağını duyurdu.

Başkentteki tören Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşının bitiminde sona erecek. İstiklal Marşı çalınırken Anıtkabir'deki bayrak yarıya indirilecek.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeref Defteri'ni imzalayacak ve Anıtkabir'deki tören sona erecek.

08 Kas 2021 - 21:56 - Gündem

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