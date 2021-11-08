Türkiye'nin en hızlı metrosunda test sürüşü

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- Kağıthane- Eyüp (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Test Sürüşü törenine katıldı. İstanbul'da şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracak olan metro hattında sona gelindi. Metro hattının test sürüş

törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

"İstanbul ile birlikte 12 ayrı şehirde halkımızın hizmetinde olan raylı sistem hatlarının toplam uzunluğu 811,5

kilometreye ulaştı. Bu hattın 312 kilometresi bakanlık tarafından inşa edildi" dedi.

Bu projelerin

yanı sıra 14 ayrı raylı sistem projesinin toplam uzunluğu 185 kilometreyi buluyor diyen Bakan Karaismasiloğlu, "Bakanlığın yaptığı raylı sistem uzunluğu 80 kilometredir. İstanbul'da 7 ayrı raylı sistem hattımızın toplam uzunluğu 103 kilometredir. Bugün tren test sürüşü için bir araya geldik.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor. 37,5 kilometre uzunluğunda olan metro hattında

Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında ince iş ve çevre düzenlemeleri devam ediyor" dedi.

İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri olmak üzere üç ayrı istasyon olarak tasarlanan ve günde 600 bin yolcuya hizmet edecek olan metro hattının yüzde 96'sının tamamlandığı belirtildi. Karaismailoğlu, "Saatte 120 kilometreyle 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur.

Metro yüksek hızlı trene engtegre olacak. Bu hat sayesinde

seyahat süreleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikaya, Zincirlikuyu-havalimanında 33 dakikaya, 4. Levent-havalimanı arasında 35 dakikaya, Taksim-havalimanı arasında 41 dakikaya düşecek" dedi.

Metro istasyonunu güvenlik testleri sonuçlarına göre 2022 yılının ilk çeyreğinde açmak istediklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle 2024-2043 yılları arasında kara yolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağını öngörüyoruz" dedi.