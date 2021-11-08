Bakan Elvan'la TOGG istişaresi

Yerli otomobil TOGG'daki projede gelinen son nokta Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda ele alındı.TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin fotoğraf yayımlandı. TOGG sayfasında, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik" ifadelerine yer verdi.
TOGG, önceki gün de ürün stratejinin en önemli aşamalarından biri olan test süreçleri ile ilgili yaptığı paylaşımda, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerinin planları doğrultusunda görüntülere yer vermişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.