08 Kas 2021 - 21:58- Gündem G: 08 Kas 2021 - 21:59

Bakan Elvan'la TOGG istişaresi

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Yerli otomobil TOGG'daki projede gelinen son nokta Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda ele alındı.
Bakan Elvan'la TOGG istişaresi mask
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Yerli otomobil TOGG'daki projede gelinen son nokta Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda ele alındı.TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıya ilişkin fotoğraf yayımlandı. TOGG sayfasında, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile projemizde gelinen noktayı ve 2022 planlamamızı istişare ettik" ifadelerine yer verdi.

TOGG, önceki gün de ürün stratejinin en önemli aşamalarından biri olan test süreçleri ile ilgili yaptığı paylaşımda, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerinin planları doğrultusunda görüntülere yer vermişti.

08 Kas 2021 - 21:58 - Gündem

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