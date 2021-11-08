Konya'da korkutan deprem!

Konya'da saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki çevre ilçelerdede hissedildi. Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'tebüyüklü ğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10,61 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD 3 metruk binada hasar oluştuğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Konya Valiliği herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.