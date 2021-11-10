Dolar ve altın durdurulamıyor!

Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar/TL’de öğleden sonra yükselişe geçti. Altın fiyatları da öğle saatlerinde tarihi zirvelerini gördü. Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde yükselişe geçti. Dolar akşam saatlerine doğru 9,86 seviyesine kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85'i geçti.
Öte yandan dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 578 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya çekildi.
Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 942 lira seviyesine çekildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.