Dolar ve altın durdurulamıyor!

Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar/TL’de öğleden sonra yükselişe geçti. Altın fiyatları da öğle saatlerinde tarihi zirvelerini gördü. Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.

Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde yükselişe geçti. Dolar akşam saatlerine doğru 9,86 seviyesine kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85'i geçti.

Öte yandan dün 573 lirayla tarihi zirvesini gören ve kapanışı da bu seviyeden yapan gram altın, öğle saatlerinde yükselişe geçen altın 578 liraya kadar çıktıktan sonra 576 liraya çekildi.

Çeyrek altın ise 934 lira seviyesinden güne başlarken, öğle saatlerinde 945 liraya kadar yükseldi ve ardından 942 lira seviyesine çekildi.