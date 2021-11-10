Benzine 32 kuruş indirim geldi

Benzinin litre fiyatına 10 Kasım Çarşamba'yı 11 Kasım Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası

(EPGİS)'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatı 11 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 krş/lt indirime gidildi. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.

Şu an için motorin ve LPG için herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı öğrenildi.