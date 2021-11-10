Benzine 32 kuruş indirim geldi

Benzinin litre fiyatına 10 Kasım Çarşamba'yı 11 Kasım Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
(EPGİS)'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatı 11 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 krş/lt indirime gidildi. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.
Şu an için motorin ve LPG için herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.