10 Kas 2021 - 19:22- Ekonomi G: 10 Kas 2021 - 19:23

Benzine 32 kuruş indirim geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Benzinin litre fiyatına 10 Kasım Çarşamba'yı 11 Kasım Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi.
Benzine 32 kuruş indirim geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Benzinin litre fiyatına 10 Kasım Çarşamba'yı 11 Kasım Perşembe'ye bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası
(EPGİS)'ten yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatı 11 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 32 krş/lt indirime gidildi. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.

Şu an için motorin ve LPG için herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı öğrenildi.

10 Kas 2021 - 19:22 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İNG Bank'tan 1.750 tl’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon mask
İNG Bank'tan 1.750 tl’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon
Ankara itfaiyesi’ne 150 yeni itfaiye memuru alımı! İtfaiye memuru alımı başvuru şartları neler? Ankara İtfaiye alımı başvurusu nasıl yapılır? mask
Ankara itfaiyesi’ne 150 yeni itfaiye memuru alımı! İtfaiye memuru alımı başvuru şartları neler? Ankara İtfaiye alımı başvurusu nasıl yapılır?
Trendyol, yüz binlerce satıcısıyla yılın en büyük kampanyalarına hazır mask
Trendyol, yüz binlerce satıcısıyla yılın en büyük kampanyalarına hazır
Çocuklar ve gençler BES’e hareket getirdi mask
Çocuklar ve gençler BES’e hareket getirdi
Otogaza 49 kuruş zam.. Pompaya yansıyacak! mask
Otogaza 49 kuruş zam.. Pompaya yansıyacak!
AFAD taşra teşkilatlarına 749 personel alacak mask
AFAD taşra teşkilatlarına 749 personel alacak
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status