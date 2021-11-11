Erdoğan: "Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem?"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Amerikan'ın üssü konumuna geldiğini belirterek, Dedeağaç konusunda Türkiye'nin güvence olduğunu söyledi.

Macaristan'da 2016 yılında güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen 101 parça tarihi eseri Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iade edildi. Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015 yılında Ağrı Patnos'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan'da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti.

Tarihi eserlerin Türkiye'ye iadesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak açıklama yaptı.

İLK ETAPTA HEDEFİMİZ 6 MİLYAR DOLAR

Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta ikili ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusunda atabileceklri ortak adımları Macaristan Başbakanı Sayın Orban ile ayrıntılı bir şekilde görüştüklerini anlattı.

Türkiye-Maceraistan arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacaklarını belirten Erdoğan, "Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler, ortak tarih ve kültürümüzün tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan’da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye’ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü sayın Başbakanın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın işbirliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MÜLTECİ KRİZİ AÇIKLAMASI

Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Erdoğan, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem? Ege'de ve Akdeniz'de mültecilerin botları şişleyerek onları ölüme mahkum eden yine Yunanistan'dır. Tamamiyle Miçotakis'te yalanla günü geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Şu anda Yunanistan içinde Amerika'nın üsleri var. Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssüdür" dedi.