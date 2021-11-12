Başkan Köse can suyunu öğrencilerle verdi. Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mamaklı gençler geleceğe nefes oldu. Mamak belediyesince düzenlen fidan dikimi etkinliğinde Gökçeyurt Yibitaş İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Gökçeyurt’ta bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikimine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Köse, yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında öğrencilerle birlikte diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Mamak’a Nefes Olacağız

Mamak’ın Semasına havasına ve doğasına bu etkinlikle nefes olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse“Çocuklarımızla birlikte bugün fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Çocuklarımıza çok değerli bir miras bırakıyoruz. İlçemizi yeşilin her tonuyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.