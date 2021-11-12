Bakan Yanık: "Çocuklara 172 milyon liralık SED ödemesi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını ve ayın 15’ine kadar tamamlanacağını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklar için bu ay 172 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Bakanlık olarak çocukların korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunduklarını belirten Bakan Yanık, "Çocuklarımız sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Yanık, bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021’den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL SED ödemesi yapıldığını kaydetti. Bakan Yanık, SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını ve 18 yılda toplam 651 bin çocuğun faydalandığını belirtti.